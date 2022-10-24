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ВС России предотвратили попытку ВСУ вклиниться в оборону на Краснолиманском направлении

Анастасия Колоскова
Общество
ВС России предотвратили попытку ВСУ вклиниться в оборону на Краснолиманском направлении
Фото: Минобороны РФ

Украинские военные предприняли неудачную попытку вклиниться в оборону российских подразделений на Краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж, — рассказал генерал.

Российские военные ликвидировали более 20 украинских бойцов, а также две боевые машины пехоты, уточнил Конашенков в ежедневной сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Накануне российские военные нанесли очередные удары по украинским системам военного управления и энергетики. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по украинскому пункту управления в Запорожской области и по подразделениям противника в Херсонской, Харьковской областях и ДНР.

Также российские военные в районе Алексеевки в Днепропетровской области поразили нефтехранилище с дизельным топливом для нужд украинской армии. В Черкасской области был уничтожен склад с авиационным топливом.

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