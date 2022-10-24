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Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма

Лейла Алиева
Общество
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма
Фото: NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Американский рэп-исполнитель и продюсер Канье Уэст обвинил кинорежиссера Квентина Тарантино в краже идеи для фильма «Джанго Освобожденный». Об этом сообщает NME.

По его словам, еще в 2005 году он предложил Тарантино снять клип с сюжетом про раба, но в 2012 году кинорежиссер решил присвоить его идею и снять по ней фильм.

— Тарантино и актер Джейми Фокс взяли мой замысел, потому что идею «Джанго» рассказал им я, — отметил музыкант.

В свою очередь Тарантино и Фокс не стали комментировать заявление Уэста. Тем более что его задумка так и не осуществилась в клипе: вместо рабов там танцевали и позировали модели.

Недавно аккаунты рэп-исполнителя оказались заблокированы в нескольких социальных сетях. Это произошло после оскорбительных высказываний рэпера в адрес еврейской общины.

В начале октября Канье Уэст стал участником еще одного скандала, появившись на парижской неделе моды в футболке с надписью White Lives Matter, что означает «Жизни белых имеют значение». Уточняется, что данный лозунг стал популярен в среде белых националистов, пропагандирующих превосходство белой расы.

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