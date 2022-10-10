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Аккаунты Канье Уэста в соцсетях заблокировали за антисемитские высказывания

Елена Самойлова
Общество
Аккаунты Канье Уэста в соцсетях заблокировали за антисемитские высказывания
Фото: NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Аккаунты, принадлежащие американскому рэп-исполнителю и продюсеру Канье Уэсту, оказались заблокированы в нескольких социальных сетях. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил телеканал ABC News.

Как отмечается, это произошло после оскорбительных высказываний рэпера в адрес еврейской общины. В ночь на воскресенье, 9 октября, Уэст опубликовал в Twitter запись с призывом «атаковать евреев». При этом музыкант прикрепил ссылку на сигнал готовности к обороне вооруженных сил США.

— Аккаунт, о котором идет речь, был заблокирован из-за нарушения правил, — заявил телеканалу представитель компании.

Затем Уэст продублировал пост в Instagram*, за что на его аккаунт наложили временные ограничения. Кроме того, были удалены и несколько других его публикаций.

4 октября Канье Уэст стал участником еще одного скандала, появившись на парижской неделе моды в футболке с надписью White Lives Matter, что означает «Жизни белых имеют значение». Уточняется, что данный лозунг стал популярен в среде белых националистов, пропагандирующих превосходство белой расы.

* Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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