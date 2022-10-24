Перцовый баллончик в лицо: какое наказание ждет Витаса после конфликта в московском клубе

Фото: vk/vitas.official

На эстрадного певца Витаса написали заявление в полицию из-за конфликта в одном из московских клубов. По имеющейся информации, артист в «нецензурной форме» дважды сделал замечание мужчине, сидевшему за соседним столиком, а затем распылил оппоненту в лицо газовый баллончик, из-за чего тот попал в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, какое наказание может грозить певцу после инцидента.

По словам собеседника «ВМ», сотрудники полиции сначала должны собрать доказательства, чтобы предъявить Витасу обвинения или снять с него все подозрения.

— Сейчас мы не можем говорить, что поведение Витаса было неадекватным. Единственное, что мы знаем, — что он прыснул из баллончика в лицо другому человеку. Надо понимать, было ли это сделано из хулиганских побуждений или это была самооборона. Возможно, пострадавший проявлял себя как агрессор. Насколько мне известно, Витас несколько раз делал замечание этому человеку, видимо, из-за его неправильного поведения. Вопрос в том, как действия певца будут квалифицированы сотрудниками полиции, — считает Кваша.

Юрист отметил, что в случае признания действий Витаса хулиганскими ему грозит наказание в виде штрафа.

— Если квалифицируют поведение Витаса по статье за «Хулиганство», то его ждет наказание. Скорее всего, это будет штраф, и не более. А если сотрудники полиции признают его действия самообороной, то ему ничего не грозит. Рано говорить о том, что Витас получит какое-то наказание, — заключил собеседник «ВМ».

Это не первый громкий скандал с участием певца. В 2018 году Витас устроил стрельбу из охолощенного пистолета возле загородного дома на территории коттеджного поселка близ Барвихи в Подмосковье. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по части 1 статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток