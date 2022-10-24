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Автобус протаранил семь машин на западе Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Автобус протаранил семь машин на западе Москвы. Видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Вяземская улица, 12к1 Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД в понедельник, 24 октября.

По информации ведомства, ДТП произошло на Вяземской улице в районе дома № 12/1 около 4:00. По неустановленной причине автобус не смог затормозить и врезался в колонну из семи автомобилей, которые были припаркованы у обочины.

— В результате аварии никто не пострадал, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Еще одно ДТП произошло ночью 14 октября 2022 года в деревне Грачевке Калужской области. Двигаясь по неосвещенной сельской улице, автомобиль Audi Q3, за рулем которого была актриса Анна Большова, сбил 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко. От полученных травм женщина скончалась. Подробности смертельной аварии — в специальном материале «ВМ».

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