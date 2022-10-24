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Приметы и советы

Названы нюансы, которые нужно учесть перед покупкой новой машины

Ирина Игнатенко
Общество
Названы нюансы, которые нужно учесть перед покупкой новой машины
Фото: Pixabay

О том, что нужно знать перед покупкой новой машины, рассказал главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев.

Эксперт отметил, что на складах официальных дилеров в России пока еще имеются некоторые запасы автомобилей иностранных брендов. По словам Архиреева, основные опасения должны быть связаны не с приобретением машины, а с ее обслуживанием и наличием запчастей, а также со скоростью доставки комплектующих и стоимостью деталей.

— Это два пункта, к которым нужно быть готовым. Не стоит этого опасаться, нужно лишь планировать свой бюджет исходя из текущих реалий, — сказал специалист в комментарии Nation news.

Эксперт добавил, что в настоящее время купить автомобиль можно не только у официальных дилеров, но и в специальных компаниях, которые зарекомендовали себя на рынке как продающие автомобили с пробегом — в качестве автоброкеров.

Также сообщалось, что в России могут появиться в продаже легковые автомобили производства Индии. В настоящий момент индийские автопроизводители изучают данный рынок, передает ФАН.

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко заявил, что при выборе подержанного автомобиля надо обращать внимание на пробег машины, число ее владельцев, а также на регион, в котором она эксплуатировалась.

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