Автоэксперт Мартыненко рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля

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Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко заявил, что при выборе подержанного автомобиля надо обращать внимание на пробег машины, число ее владельцев, а также на регион, в котором она эксплуатировалась.

Чем меньше пробег у автомобиля, тем больше вероятность его удовлетворительного технического состояния.

Самый идеальный вариант — это автомобиль с одним владельцем. Если машина имеет небольшой пробег и обслуживалась у официального дилера, то ее историю можно будет легко проверить.

При покупке подержанной машины также стоит обращать внимание на диагностический центр, где можно проверить систему безопасности автомобиля.

Эксперт также добавил, что многое зависит от региона, где эксплуатировался автомобиль. Так, по словам Мартыненко, в маленьких регионах пробег автомобилей в среднем меньше, чем в мегаполисах, передает «Радио 1».

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