Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку — Супса

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Планируется восстановить эксплуатацию трубопровода, предназначенного для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал на Каспии до грузинского порта Супса на берегу Черного моря. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 24 октября.

— По нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан в следующем году будет увеличен экспорт. Наряду с этим мы хотим использовать нефтепровод Баку — Супса, который в настоящее время не эксплуатируется, — сказал глава государства.

Как отмечается, открытие нефтепровода состоялось 17 апреля 1999 года. Пропускная способность объекта превышает 7 миллионов тонн нефти в год или 145 тысяч баррелей в день, передает РИА Новости.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что в случае введения потолка цен на нефть из РФ пострадают страны Азиатского региона, которые больше не смогут получать ряд услуг, связанных с поставками нефти. При этом самим европейским странам эта мера фактически не нанесет ущерба.