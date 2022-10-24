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«Просто преисподняя!»: Захарова раскритиковала Байдена за слова о смене пола у детей

Евгений Белоусов
В мире
«Просто преисподняя!»: Захарова раскритиковала Байдена за слова о смене пола у детей
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Слова президента США Джо Байдена об операциях по смене пола для детей — «просто преисподняя». Такое мнение высказала в понедельник, 24 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это же просто преисподняя! Президент США в разговоре с каким-то оборотнем оправдывает операцию по смене пола детям, — написала она в Telegram-канале.

Так Захарова отреагировала на отрывок из интервью американского лидера. На видео Байден высказал сожаление о том, что в некоторых штатах все еще запрещены операции по смене пола и блокаторы полового созревания для детей.

В ноябре Джо Байдену исполнится 80 лет. У него уже наблюдаются явные проблемы со здоровьем, однако уходить с поста раньше срока он не планирует. 4 октября президент США заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.

17 октября масштабные парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, прошли в Госдуме.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин тогда подчеркнул, что данный вопрос очень важен, поскольку в Госдуму поступает огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, «разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».

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