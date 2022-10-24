Депутат Артемьев: Развитие зарядной инфраструктуры поможет расширению сети электробусных маршрутов

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В Москве продолжается развитие сети зарядной инфраструктуры для электробусов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Российской Федерации Олег Артемьев.

По его словам, в ближайшие два года в столице оборудуют свыше 400 новых станций.

— Переход на возобновляемые виды топлива — это важнейший тренд в развитии крупных городов. Сдержать автомобилизацию, сократить выбросы в атмосферу — это первоочередные задачи для любого мегаполиса на планете, и Москва сейчас ведет большую работу в этом направлении, — рассказал Артемьев.

Он также добавил, что столичные власти осознают необходимость реализации процесса перехода, который нужно активно стимулировать. Технологические достижения в сфере электротранспорта за последние годы позволили увеличить время эксплуатации электробуса в дороге.

Артемьев уточнил, что современные ультрабыстрые зарядки позволяют полностью зарядить батарею за 6–10 минут, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что свыше 400 ультрабыстрых зарядных станций, предназначенных для электробусов, установят в Москве в ближайшие несколько лет. Так, в следующем году для увеличения числа маршрутов электробусов в столице добавят 270 ультрабыстрых зарядных станций.