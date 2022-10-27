МИД: Москва определится с вопросом по зерновой сделке до 18 ноября

Фото: МИД РФ

Россия до 18 ноября будет определяться с вопросом по зерновой сделке исходя из фактологических данных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 27 октября.

— Генсек ООН сказал, что речь идет о пакетном соглашении. Это была его идея о равноценности, равнозначности всех, то есть двух частей упомянутых этих договоренностей, что нельзя трактовать как выполнение одной части и игнорирование другой или выполнение второй части вопреки первой. Это сделка, которая должна выполняться равноценно, — отметила она во время брифинга, трансляцию которого вел RT.

По словам Захаровой, связанная с украинским зерном часть выполняется и не соответствует заявленным целям и задачам, за которыми стоит Запад. При этом, несмотря на заявления со стороны Запада об отсутствии проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений, они все же есть, поэтому до 18 ноября Россия будет определяться с вопросом по продуктовой сделке.

Недавно стало известно, что НАТО призывает Российскую Федерацию к продлению «зерновой сделки». Она позволяет возобновить украинский экспорт через порты Черного моря и содержит обязательства снять различные ограничения на поставки сельхозпродукции и удобрений из России.