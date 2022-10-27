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«Место мирового гегемона»: может ли «Большая Евразия» стать главным конкурентом США

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«Место мирового гегемона»: может ли «Большая Евразия» стать главным конкурентом США
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и страны Азии смогут создать мощный экономический союз, который станет главным конкурентом США и их союзников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия принимает участие в создании пространства мира и стабильности в Евразии.

По словам эксперта, создание мощного азиатского блока — это ответ Москвы на заявления Белого дома о необходимости изменить мировой порядок таким образом, чтобы центром силы стали снова США:

— И недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена подтверждает это. Блинкен сообщил в одном из своих последних интервью, что эпоха мира после завершения холодной войны уже закончилась, сейчас происходит формирование нового мироустройства. По его словам, в новом мире должен быть только один лидер — США.

Он также сказал, что страны, которые будут претендовать на место мирового гегемона, станут действовать в своих интересах, игнорируя американские стремления.

Собеседник «ВМ» убежден: слова госсекретаря следует расценивать как заявление о том, что мир должен стать снова однополярным — во главе с США. Однако в Российской Федерации на этот счет есть свое мнение, которое в корне отличается, сказал эксперт:

— Мы считаем, что мир должен быть многополярным, с несколькими центрами притяжения. И в этом отношении Азия является одним из главных претендентов на новый центр силы. Удивительно то, что сами американцы провозгласили для себя приоритетом Азиатский и Тихоокеанский регионы. Они уже создали свой блок, куда вошли, помимо самих США, еще и Британия, а также Австралия. И формирование «Большой Евразии» Россией с рядом других стран является ответом Западу на его заявление о необходимой однополярности.

Эксперт уточнил, что во многом новое содружество называется евразийским благодаря РФ.

— Страны, которые туда входят, — преимущественно азиатские. Только Россия принадлежит двум континентам сразу — и Европе, и Азии, — говорит он. — Но вопрос в другом: мы можем сотрудничать в рамках союза исключительно по экономической повестке. А вот сотрудничество в военно-политическом секторе невозможно.

По словам политолога, многие страны, с которыми РФ налаживает стратегические отношения, имеют разные точки зрения в военных вопросах:

— Индия с Пакистаном в напряженных отношениях, Китай с Индией и Кореей тоже не ладит, что усложняет перспективы сотрудничества в военном секторе.

Но вот экономический потенциал позволяет совместными усилиями построить Евразийский союз, способный стать главным конкурентом США и Европы в разных направлениях, заключил политолог.

Экономика Азия Россия США Владимир Путин
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