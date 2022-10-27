Воскресенье станет самым теплым днем в Центральной России для 30 октября за последние 75 лет

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Температура в ночь с субботы на воскресенье в Центральной России будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла — это самый высокий показатель для 30 октября за последние 75 лет. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 27 октября.

— Ночь на воскресенье станет самой теплой как минимум за последние 75 лет: столбики термометров будут колебаться от 6 до 11 градусов тепла, в Москве — от 8 до 10 градусов тепла, — написал Тишковец в Telegram.

Однако, отметил синоптик, рекордное тепло будет недолгим. Так, утром в воскресенье в Москве будет около 10 градусов тепла, после полудня — 5–7 градусов тепла, а вечером — от 1 до 3 градусов тепла.

В выходные дни в столичном регионе ожидается повышение температур и небольшое количество осадков. А уже в начале следующей недели прогнозируется значительное улучшение погодных условий. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По его словам, в субботу Московский регион окажется под влиянием ложбины северо-западных атмосферных фронтов.