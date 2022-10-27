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Европейский центральный банк повысил базовую ставку до двух процентов

Александр Афонин
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Европейский центральный банк повысил базовую ставку до двух процентов
Фото: shutterstock

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов, увеличив ее до двух процентов годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 27 октября.

— Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2, 2,25 и 1,5 процента соответственно со 2 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

Руководство ЕЦБ в будущем планирует дополнительно увеличить процентные ставки. Это необходимо для возвращения уровня инфляции к среднесрочному целевому уровню в два процента, передает РИА Новости.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что экономический коллапс может в ближайшем будущем привести к исчезновению Евросоюза как единого организма. По его словам, вопрос о дальнейшем существовании объединения ставят текущие в Европе проблемы.

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