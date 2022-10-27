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Матвиенко переизбрали главой Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ

Александр Афонин
Политика
Матвиенко переизбрали главой Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикера Совфеда Валентину Матвиенко единогласно переизбрали на пост главы Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

— Наши коллеги отметили огромную роль нашей ассамблеи во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко. Действительно, ассамблея стала устойчивой, авторитетной площадкой для нашей совместной работы, — сказала председатель Сената Олий мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Матвиенко, как уточняется, возглавляет Совет с 2011 года. На текущей встрече ее кандидатуру выдвинула Нарбаева, отметив у спикера Совфеда сильные лидерские качества. Главы парламентов стран СНГ проголосовали за данное решение единогласно, передает ТАСС.

14 октября президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в Астане. Глава государства отметил, что все страны СНГ предпринимают энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах.

Экономические обмены со странами СНГ, добавил президент, расширяются даже на фоне санкций. Так, товарооборот увеличился в первом полугодии на семь процентов.

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