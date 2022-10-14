Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Астане

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в Астане. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества, — предложил глава государства.

Путин также заявил, что все страны СНГ предпринимают энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах. Экономические обмены со странами СНГ, добавил президент, расширяются даже на фоне санкций. Так, товарооборот увеличился в первом полугодии на семь процентов.

Президент России призвал по максимуму использовать добрую волю при решении любых конфликтов и споров на пространстве СНГ. Он подчеркнул, что добрая воля есть у всех, поэтому необходимо стремиться использовать именно ее при разрешении разногласий.

Кроме того, Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге, говорится на официальном сайте Кремля.

Российский лидер в ходе заседания сообщил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о роли Москвы в конфликте с Нагорным Карабахом абсолютно неприемлемы.

До этого Путин заявил, что глобальная политика терпит серьезные изменения, а главное место в мире начинает занимать Азия. Он уточнил, что азиатские страны являются локомотивом мирового экономического роста, при этом динамично действуют интеграционные объединения, где активно принимает участие Россия.