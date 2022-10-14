Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о действиях России на Кавказе

Евгений Белоусов
В мире
Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о действиях России на Кавказе
Фото: Администрация президента РФ

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о роли Москвы в конфликте в Нагорном Карабахе совершенно некорректны и неприемлемы. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

— Эти заявления — в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, он еще планирует обсудить с Макроном его заявления, говорится на официальном сайте Кремля.

Макрон заявил, что Россия якобы использовала нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Президент Франции считает, что Москва «играла в игру Азербайджана», в которой принимала участие Турция, и якобы намеревалась ослабить Армению.

Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 14 октября в Казахстане.

До этого Макрон заявил, что мировое сообщество должно усилить давление на Владимира Путина и окончательно изолировать Россию. По словам французского лидера, мировое сообщество должно сделать все, чтобы боевые действия на Украине прекратились.

Эммануэль Макрон Владимир Путин Азербайджан Армения Нагорный Карабах
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте