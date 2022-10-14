Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о действиях России на Кавказе

Фото: Администрация президента РФ

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о роли Москвы в конфликте в Нагорном Карабахе совершенно некорректны и неприемлемы. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

— Эти заявления — в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, он еще планирует обсудить с Макроном его заявления, говорится на официальном сайте Кремля.

Макрон заявил, что Россия якобы использовала нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Президент Франции считает, что Москва «играла в игру Азербайджана», в которой принимала участие Турция, и якобы намеревалась ослабить Армению.

Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 14 октября в Казахстане.

До этого Макрон заявил, что мировое сообщество должно усилить давление на Владимира Путина и окончательно изолировать Россию. По словам французского лидера, мировое сообщество должно сделать все, чтобы боевые действия на Украине прекратились.