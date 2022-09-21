Макрон на ГА ООН призвал усилить давление на Путина

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Мировое сообщество должно усилить давление на президента России Владимира Путина и окончательно изолировать РФ. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН в среду, 21 сентября.

По словам французского лидера, мировое сообщество должно сделать все, чтобы боевые действия на Украине прекратились. Макрон также отметил, что спецоперация превратилась из локальной проблемы в глобальную и приняла форму «гибридной войны, которая использует цены на энергоресурсы, продовольственную безопасность, ядерную безопасность, доступ к информации и перемещения населения» в качестве оружия.

Кроме того, президент Франции обвинил страны, занимающие нейтральную позицию по отношению к РФ, в «имитации борьбы», передает РБК.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что все поставленные цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, сколько бы времени это ни заняло.

По словам главы ведомства, основные цели спецоперации — защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, а также демилитаризация и денацификация Украины.