Собянин продлил до конца 2023 года пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичное правительство продлило реализацию пилотного проекта по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами по электронным рецептам в коммерческих аптеках до 31 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 октября.

Получить препарат в аптеках можно при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране смартфона или в бумажном виде, предварительно распечатав его в инфомате поликлиники. В проекте участвуют 350 коммерческих аптек.

Все они имеют действующую лицензию на ведение фармацевтической деятельности. Проект расширит возможности льготников по получению бесплатных лекарств.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что граждане при этом сохраняют право получить препараты в привычной форме — в аптечных пунктах городских поликлиник.

20 октября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дистанционные продажи рецептурных лекарств начнутся в Москве, а также Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года.

Согласно документу, эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств пройдет в трех регионах страны с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года. Перечень медикаментов будет утвержден Минздравом.