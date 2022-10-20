Рецептурные лекарства начнут дистанционно продавать в трех регионах России в 2023 году

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Дистанционные продажи рецептурных лекарств начнутся в Москве, а также Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств пройдет в трех регионах страны с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года. Перечень медикаментов будет утвержден Минздравом.

При этом в него не войдут льготные препараты, лекарства с содержанием наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, а также спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта более 25 процентов.

Рецепты могут быть оформлены в виде электронного документа. Аптечные организации при дистанционной продаже обязаны «обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт».

Отмечается, что онлайн-продажа лекарств обеспечит их доступность для всех категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью, отмечается на портале правовой информации.

Подробнее о том, как будут проверять подлинность рецептов и какие лекарства нельзя будет купить онлайн, — в материале «Вечерней Москвы». Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов отметил, что в эксперименте участвуют те регионы России, в которых существует система электронных рецептов.