Петр Толстой: Мы должны помочь приграничным регионам

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Приграничные регионы России, в частности, Белгородская область, должны получить дополнительную поддержку. Такое заявление сделал в четверг, 27 октября, секретарь московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия» Петр Толстой.

— Именно на Белгород с первых дней легла вся полнота ответственности за прием беженцев из Харьковской области, а сейчас и из наших приграничных населенных пунктов, находящихся под обстрелами украинских бандформирований, — отметил он.

По словам Толстого, по инициативе «Единой России» председатель Госдумы Вячеслав Володин уже предложил Минфину проработать финансовую помощь приграничным регионам.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что основные приоритеты партии — соблюдение и реализация всех положений народной программы. Перед партией также стоит важная задача по обеспечению новых граждан страны всеми социальными гарантиями.

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что МГРО партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками общественных пунктов охраны порядка столицы организовали передачу сезонной обуви для детей в ДНР.

Волонтеры сопроводят груз до точки назначения и помогут с его распределением нуждающимся семьям. В сборе гуманитарной помощи участвовали не только партийцы, но и общественные организации, а также сотрудники общественных пунктов охраны порядка.