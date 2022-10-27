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Собянин: В Москве с 2011 года построили 513 современных детсадов и школ

Георгий Соланович
Город
Собянин: В Москве с 2011 года построили 513 современных детсадов и школ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 2011 года в городе построили 513 современных детских садов и школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 октября.

— Они оснащены по современному стандарту, что дает полный комплекс обучения по общеобразовательным и предпрофессиональным программам, большой выбор кружков и секций, — написал Собянин в Telegram-канале.

По словам главы города, особенно школы и детсады востребованы в районах масштабного строительства. Так, 27 октября Собянин посетил жилой квартал группы «ПИК» на Люблинской улице, где детский сад еще не работает, а школа достраивается в настоящее время.

Мэр подчеркнул, что из-за отсутствия объектов образования в районе «новоселы вынуждены ездить в переполненные школы». В этом ключе глава города дал поручение застройщику ускорить ввод школ и детсада в эксплуатацию.

Гендиректор «ПИК» Иван Поландов заявил, что строительная готовность школы на Люблинской улице составляет 70 процентов. Здание будет введено в эксплуатацию до конца марта 2023 года. После этого начнутся процедуры передачи здания столичному департаменту образования, а в сентябре школа откроет двери для учеников.

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