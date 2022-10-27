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Собянин объявил об открытии движения по путепроводу в районе ТПУ «Саларьево»

Георгий Соланович
Город
Собянин объявил об открытии движения по путепроводу в районе ТПУ «Саларьево»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

Открыто движение по путепроводу в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 октября.

— Новая дорога облегчит проезд для жителей Сосенского, Московского и Мосрентгена — это больше 120 тысяч человек. Также комфортнее станет подъезд к самому ТПУ, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Дорога свяжет Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова. Глава города отметил, что путепровод был введен в эксплуатацию досрочно.

Вместе с ним было построено 1,8 километра дорог, в том числе три съезда с Киевского шоссе. Территорию у развязки благоустроили, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка открылось в Новой Москве. По словам мэра, трасса в 11 километров связала населенные пункты внутри поселения Воскресенское, район Южное Бутово и город Щербинка.

Теперь жители деревень Язово, Каракашево и садовых товариществ поселения Воскресенское, а также самого поселка Воскресенское получили прямую связь со станцией МЦД-2 Щербинка и с социальными объектами в поселке Воскресенское.

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