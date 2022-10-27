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Депутат Гусева: Предоставление участков для производств стало эффективным шагом для привлечения инвесторов

Георгий Соланович
Город
Депутат Гусева: Предоставление участков для производств стало эффективным шагом для привлечения инвесторов
Фото: duma.mos.ru

Предоставление земельных участков под строительство производств в Москве стало эффективным шагом для привлечения инвесторов к процессу импортозамещения. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева в четверг, 27 октября.

— С начала года инвесторам, которые планировали запуск производственных площадок, выделен 21 участок земли. Общий объем инвестиций по этим проектам оценивается в 70 миллиардов рублей, что позволит запустить предприятия в самых различных секторах рынка, — сказала парламентарий.

Запуск этих производств позволяет создать устойчивые, независимые от колебаний внешнего рынка и «политических игр» производственные возможности, подчеркнула она. По ее словам, импортозамещение является ключевым процессом в производственной сфере.

В данный момент предприятия налаживают новые логистические связи, и место Москвы здесь должно быть ключевым. Депутат подчеркнула, что у столицы есть большой потенциал, в городе создан благоприятный инвестиционный климат, что в том числе демонстрируют и введенные антикризисные меры.

Гусева подчеркнула, что не менее важным компонентом стабильности в условиях санкций является ситуация на рынке труда. Столичные предприятия, отметила она, обеспечивают занятость для 15 тысяч работников разных профессий и уровня квалификации, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что объем контрактов, которые заключили на портале поставщиков представители малого и среднего бизнеса в период с января по сентябрь текущего года, вырос на 11,7 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 36,3 миллиарда рублей.

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