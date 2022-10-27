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Более 7,2 миллиона «квадратов» жилья поставили на кадастровый учет в Москве в 2022-м

Александр Афонин
Город
Более 7,2 миллиона «квадратов» жилья поставили на кадастровый учет в Москве в 2022-м
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичное управление Росреестра с января по сентябрь поставило на кадастровый учет более 7,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 26,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 27 октября.

— Благодаря вносимым поправкам в закон кадастровый учет и регистрация прав осуществляются быстрее, а электронный документооборот позволяет эффективно реализовывать инициативы на практике, — сказал руководитель ведомства Игорь Майданов.

Увеличение числа поставленных на кадастровый учет объектов связано с высокими темпами строительства в городе. Всего в этом году специалисты ведомства провели учетные действия в отношении почти 300 новостроек.

До этого сообщалось, что управление Росреестра по Москве в сентябре зарегистрировало 813 договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Всего с начала года ведомством зарегистрировано 8388 переходов прав требования по первичным договорам.

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