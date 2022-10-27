Имущество двух россиян на 1,6 миллиона долларов арестовали на Украине

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Украинский суд арестовал недвижимое имущество фирм на сумму 1,6 миллиона долларов, конечными бенефициарами которых якобы являются россияне. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

— Под арест попали нежилые помещения коммерческого назначения и имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.

Как утверждает прокуратура, арест имущества россиян произвели в рамках уголовного производства по статье «Коллаборационизм».

Владельцев арестованного имущества обвиняют в сотрудничестве с Россией, которое заключалось в уплате налогов в российский госбюджет. Фамилии фигурантов дела не приводятся, передает ТАСС.

До этого СБУ объявила в розыск председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Им обоим инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».