СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

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Служба безопасности Украины объявила заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в розыск. Соответствующая информация следует из базы данных МВД Украины.

Как уточняется, Медведев «скрывается от досудебного расследования». Указанная дата «исчезновения» — 1 марта текущего года. Российскому политику инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», передает РИА Новости.

До этого Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором прокомментировал нанесенные по Украине удары. Он заявил, что украинское государство «в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом» будет представлять «постоянную прямую и явную угрозу России».

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.