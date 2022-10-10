«Первый эпизод сыгран. Будут и другие»: Медведев — об ударах по Украине

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 10 октября, прокомментировал удары по Украине.

— Первый эпизод сыгран. Будут и другие. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную прямую и явную угрозу России, — отметил он.

В связи с данной угрозой Медведев в своем Telegram-канале призвал не только защищать граждан и охранять границы государства, но и полностью разрушить политический режим Украины.

В этот же день стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

В свою очередь президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.