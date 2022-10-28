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Аналитик Адамидов сообщил, что существует тренд на снижение гегемонии доллара

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Адамидов сообщил, что существует тренд на снижение гегемонии доллара
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов сообщил, что мире существует тренд на снижение гегемонии доллара, но пока он не ярко выражен.

Эксперт пояснил, что, во-первых, слишком большие капиталы вложены в американскую валюту. Это главное препятствие на данном этапе

Второй момент заключается в том, что мировая торговля до сих пор ведется в долларах. Ситуация не изменится до тех пор, пока разногласия межу Китаем и США не достигнут предела.

— Доллар, может быть, никого и не устраивает, но пока альтернативы просто нет, — пояснил Адамидов в комментарии «360».

По словам эксперта, варианты могут появиться при сохранении дальнейшей политической нестабильности или инфляции в долларе.

Для россиян снижается значимость доллара и евро, так как с американской и европейской валютами сейчас связано слишком много рисков. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

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