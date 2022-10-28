Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

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Центральный Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, — отмечается в релизе по итогам заседания совета директоров.

ЦБ охарактеризовал нынешние темпы прироста потребительских цен как низкие. Такая ситуация способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, подчеркнули в пресс-службе.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Минфин будет участвовать во внедрении цифрового рубля в России в 2023 году. Новую форму национальной валюты планируется использовать в бюджетном процессе, ведомство уже начало соответствующее обсуждение с Центробанком.

Цифровая версия рубля позволит государству повысить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, а также оптимизировать процесс возврата неизрасходованных денег.