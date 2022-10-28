Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Анастасия Колоскова
Экономика
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центральный Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, — отмечается в релизе по итогам заседания совета директоров.

ЦБ охарактеризовал нынешние темпы прироста потребительских цен как низкие. Такая ситуация способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, подчеркнули в пресс-службе.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Минфин будет участвовать во внедрении цифрового рубля в России в 2023 году. Новую форму национальной валюты планируется использовать в бюджетном процессе, ведомство уже начало соответствующее обсуждение с Центробанком.

Цифровая версия рубля позволит государству повысить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, а также оптимизировать процесс возврата неизрасходованных денег.

Банки Ключевая ставка Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте