Forbes: Состояние Цукерберга упало на 11 миллиардов долларов

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Основатель компании Meta* Марк Цукерберг потерял порядка 11 миллиардов долларов после разочаровавшего инвесторов финансового отчета компании. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Состояние Цукерберга упало на 11,1 миллиарда долларов (23,6 процента) — до 36 миллиардов долларов. Meta* сообщила о сильном сокращении своей чистой прибыли как за первые девять месяцев года, так и за третий квартал.

Помимо этого, прогноз аналитиков касательно роста числа активных пользователей соцсети Facebook** не сбылся, оказавшись меньше прогнозируемого.

Также стало известно, что акции компании Meta* обвалились почти на 20 процентов после того, как корпорация опубликовала свой отчет. Такое падение обусловлено плохими финансовыми показателями. Так, чистая прибыль Meta за период с января по сентябрь показала падение на 36,2 процента в годовом выражении.

* Meta Platforms — признана экстремистской корпорацией в России.

** Facebook — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.