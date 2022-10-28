Открытие выставки «Вместе — Мы будущее» состоится в Москве в ноябре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Открытие приуроченной ко Дню народного единства выставки «Вместе — Мы будущее» состоится в Государственной Третьяковской галерее. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы в пятницу, 28 октября.

Начало мероприятия — 6 ноября в 12:00.

Выставка организуется в рамках проведения художественного конкурса «Вместе — Мы будущее» среди детей из новых регионов Российской Федерации, временно проживающих на территории города Москвы и Московской области. Организатором выступила Автономная некоммерческая организация «Социально-культурный центр «Герой будущего времени».

Как отмечается, народный художник РФ Никас Сафронов от экспертного совета конкурса наградит авторов лучших работ памятными подарками и билетами в Большой Московский государственный цирк.

До этого сообщалось, что 4 ноября в Новом Манеже в рамках культурно-просветительского проекта «Непокоренные» состоится показ итоговой постановки, созданной деятелями культуры Луганской народной республики, Москвы и других регионов России.