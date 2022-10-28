Президент ФРГ Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях Германии с Россией

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Германия и Россия находятся на стадии противостояния, мечта об общем европейском доме потерпела крах. Такое мнение в пятницу, 28 октября, выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Мы должны распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами. Это особенно касается нашей позиции насчет России. Я знаю, что многие люди в стране чувствуют связь с Россией и ее гражданами, любят русскую музыку и литературу, — отметил он.

Также политик уточнил, что ФРГ благодарна СССР. По его словам, советским властям удалось мирным способом объединить Германию. Однако нынешний украинский кризис, считает Штайнмайер, погрузил германское государство в период серьезных экономических потрясений, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, высказывание президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом, вызвало бурную реакцию у читателей немецкого издания Welt. Так, некоторые пользователи Сети дали совет украинскому лидеру внимательнее изучить историю и призвали СМИ в Германии прекратить публикацию его «оскорбительных заявлений».

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, что стоит за заявлением Шольца о преодолении Германией зависимости от российского газа. В частности, Шольц заявил, что Германия больше не зависит от РФ в сфере энергетики. Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал слова германского лидера отчасти правдой.