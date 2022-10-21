Что стоит за заявлением Шольца о преодолении Германией зависимости от российского газа

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Слова Шольца о том, что Германия больше не зависит от РФ в сфере энергетики, отчасти являются правдой. Однако при этом брать энергоносители в нужном объеме ФРГ неоткуда, в связи с чем в стране наблюдаются значительные проблемы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна преодолела зависимость от российских энергоносителей. По его словам, Германия не просто избавилась от зависимости, но и вступает в зиму хорошо подготовленной.

Собеседник «ВМ» отметил, что Германия заметно сократила закупки энергоносителей из России. Причем это связано не только с санкциями.

— Германия продолжает закупать российские нефть и газ, но не в таких больших объемах, как раньше. При этом не потому, что они так решили. Мы просто не можем доставить все объемы до немецкого рынка. Сначала не могли починить турбины «Северного потока». Потом Польша национализировала долю Газпрома в газопроводе Ямал — Европа на своем участке, поэтому там теперь газ не проходит. А потом взорвали «Северные потоки», — объяснил эксперт.

Украина теперь прокачивает только 40 процентов от контрактных объемов, а «Южный поток» для поставок в Германию не предусмотрен, продолжил собеседник «ВМ».

Заявление Шольца — попытка «сделать хорошую мину при плохой игре», уверен Юшков.

— Люди страдают, «коммуналка» растет, стоимость продуктов — тоже, потому что энергия дорогая. Надо как-то подкрасить ситуацию и сказать, что в чем-то есть плюсы. Может быть, люди и бизнес предпочли бы зависеть от России, но не сталкиваться с энергокризисом, который еще неясно чем закончится. Это попытка отвлечь людей и найти в кризисе позитивные стороны, — пояснил эксперт.

Цена такой независимости — полная деиндустриализация, подчеркнул аналитик. Если раньше Германия была промышленным локомотивом Европы, то сейчас промышленность резко сокращает объемы производства.

Полностью заместить российские поставки энергоносителей еще только предстоит, добавил эксперт.

— У них были поставки газа из Норвегии. Сейчас они пытаются запустить два плавучих СПГ-терминала и создают инфраструктуру. На берег вытягивают газопроводы, которые будут принимать газ через терминалы. Пока ни один из них не работает. К новому году они хотят запустить их, но по мощности эти терминалы не позволят заменить российские поставки. Плюс мало создать инфраструктуру — надо еще и газ где-то найти. А газа в мире не хватает, он в дефиците, — заключил Юшков.