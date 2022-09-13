«Модная тема»: почему водород не заменит Германии газ и нефть на рынке электроресурсов

Фото: Pixabay

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии захотели устроить большой бум в водородной промышленности в рамках программы борьбы с изменением климата. Однако подобное нововведение будет достаточно проблематично ввести в межтопливный сектор в силу дороговизны и неизученности вопроса. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.

— Водород — такая топовая тема последних нескольких лет. Для европейцев это способ сбалансировать потребление в условиях отказа от ископаемого топлива. Водород также может служить для электростанций, транспорта и так далее. Чисто теоретически он может заменять нефть, газ, уголь и быть таким универсальным источником энергии. Разносторонняя привлекательность водорода привела к тому, что такой «водородный бум» произошел в последние годы. Но в нем есть и свои нюансы, — пояснил он.

Так, эксперт заявил, что самый дешевый водород, который можно было сделать, создавался из природного газа до ситуации текущего года. Помимо этого, собеседник «ВМ» отметил проблематичность вопроса безопасности, поскольку водород очень взрывоопасен.

— Все крупные известные аварии на АЭС в основном происходили из-за взрыва водорода. На данном этапе употребление водорода происходит в экспериментальном виде. При этом о самом водороде и его использовании знают давно. Это интересное решение, но само по себе дорогое. Для того чтобы в это направление всерьез идти, необходимо сделать достаточно серьезный научно-технический рывок. В ситуации текущего года стоит вопрос: «Из чего делать водород?». Если брать газ, то это дорого. Водород сам по себе — не первичный ресурс, его из чего-то надо произвести. Нужен газ, уголь или электроэнергия. Сейчас идет отработка решений, основанная на водороде. Но пока что это дорого, идут эксперименты с ним, это неплохо. Может, водород завоюет какие-то сегменты, но в условиях высокой конкуренции межтопливных секторов очень большой вопрос, где он будет рентабелен. И те решения, которые сейчас в этом направлении применяются, особо неприбыльны, — сказал специалист.

Кулагин в заключение назвал водород «модной темой с целым набором проблем».

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что будет делать Европа, если Россия прекратит поставку энергоресурсов.