Илон Маск купил Twitter. Изменит ли это политику соцсети в отношении России

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Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью. Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», изменится ли политика социальной сети по отношению к России.

По его словам, Маск не сможет игнорировать политические взгляды США. Кроме того, новый владелец заявлял, что пользователи соцсети должны иметь свободу в своих высказываниях.

— Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter на территории России в марте из-за наличия в социальной сети запрещенного контента. В своих заявлениях Илон Маск говорил, что Twitter должен быть площадкой, в которой пользователи открыто высказывают свое мнение. Я считаю, что он не будет вводить цензуру в соцсети. Кроме того, нужно понимать, что политическая позиция США будет иметь определенное влияние. Это значит, что нам не стоит ждать больших изменений в подходе нового руководства к контенту и разблокировки Twitter в России, — считает эксперт.

Вакулин подчеркнул, что эта соцсеть не пользуется большой популярностью у российских пользователей.

— Блокировка данной социальной сети в России не вызвала большой волны недовольств у пользователей. Скорее наоборот, многие поддержали этот шаг из-за негативных высказываний в Twitter в сторону нашей страны, — отметил специалист.

О намерении миллиардера приобрести эту социальную сеть стало известно еще в конце апреля. Однако после согласования сделки Маск обвинил руководство компании в сокрытии реальных данных о количестве ботов и спама в соцсети. После этого бизнесмен официально заявил, что намерен расторгнуть сделку. Отказ Илона Маска приобрести компанию серьезно ударил по ее репутации: акции Twitter после этого рухнули на 6,5 процента.

4 октября Маск предложил руководству Twitter возобновить процесс сделки по покупке компании за первоначальную стоимость. После подобного заявления акции социальной сети показали сильный рост — более чем на 15 процентов.