Клоун или темная лошадка? Какое влияние Илон Маск оказывает на ситуацию в мире

Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Резонансные высказывания Илона Маска регулярно врываются в новостную повестку. Особенно сильно общественные умы взбудоражило мнение миллиардера о конфликте на Украине. Белый дом уже пригрозил ему проверкой за «все более дружественную позицию к России». Чем мотивированы твиты Маска, чьи интересы он представляет и какое влияние оказывает на американскую политику — в материале «Вечерней Москвы».

«Взрывоопасный» Twitter

Свое мнение о ситуации на Украине Маск начал активно высказывать в начале октября. На своей странице в Twitter он опубликовал план по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нем значилось четыре пункта:

повторное проведение референдумов в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине под наблюдением ООН;

Крым официально станет частью России;

гарантии на обеспечение Крыма водоснабжением;

нейтральный статус Украины.

Мирную инициативу бизнесмен сопроводил опросом, в котором пользователям соцсети предлагалось высказаться «за» или «против». В нем приняли участие почти три миллиона человек — идею Маска одобрил 41 процент респондентов.

Фото: Twitter / скриншот

После этого на миллиардера обрушился шквал критики со стороны американских и украинских политиков. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Маск «ничего не понимает», член палаты представителей Адам Кинзингер назвал мирный план «худшим предложением, которое он когда-либо видел». Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и вовсе позволил себе перейти на обсценную лексику.

Поток негативных комментариев не запугал Маска. Он продолжил высказывать свое мнение по украинскому кризису.

— Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию, — написал он спустя три дня после резонансного опроса.

Через неделю принадлежащая бизнесмену SpaceX заявила, что больше не хочет отправлять за свой счет терминалы Starlink на Украину, предложив Пентагону взять на себя соответствующие расходы. Тогда на Маска обрушился новый виток «праведной ненависти» со стороны проукраинской общественности. Однако на этот раз миллиардер отыграл назад: на следующий день он сообщил, что продолжит «бесплатно финансировать украинское правительство».

Белый дом «пригрозил пальчиком»

В Вашингтоне политические высказывания Маска не остались незамеченными. По данным Bloomberg, администрация президента США собирается проверить действия миллиардера на предмет угрозы национальной безопасности. Американские чиновники готовы пойти на этот шаг из-за:

угроз Маска прекратить поставки спутниковой связи Starlink на Украину;

из-за того, что бизнесмен занимает «все более дружественную позицию к России после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные президенту РФ Владимиру Путину».

В беседе с «ВМ» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев отметил, что публикация в американской прессе не что иное, как предупреждение Маску:

— Если не считать Starlink и некоторых контрактов с NASA, Маск с военной промышленностью и нацбезопасностью США никак не связан. Но Белый дом вынужден обращать внимание на его действия, поэтому ему просто пригрозили пальчиком. Вот и все.

Роль Маска в политике США

Илон Маск — богатейший человек на планете (Forbes оценивает его состояние в 209,4 млрд долларов). И, разумеется, он является частью экономического истеблишмента Соединенных Штатов. Однако на политику страны бизнесмен влияет опосредованно — как лидер мнений.

— Его влияние на общественное мнение очень высоко, — говорит Рогулев. — За ним активно следят журналисты, у него огромное количество подписчиков в соцсетях (на страницу Маска в Twitter подписаны 109,4 млн пользователей — прим. «ВМ»), почти все его высказывания тут же появляются в прессе.

При этом политические предпочтения самого Маска непостоянны. Поймать его на принадлежности к одной из американских партий довольно сложно. В мае он написал, что голосовал за демократов, но в будущем собирается отдать свой голос республиканцам. Через несколько месяцев выдал следующее:

— Если честно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии!

Почему Маск пишет «странные вещи»

В последние годы Маск стал настоящей интернет-звездой. Его высказывания тиражирует пресса, в Сети распространяются мемы с ним. Вероятно, активность Маска в Twitter — часть его пиар-кампании.

— Все, что делает Маск, — это, конечно, относится к рекламе и саморекламе. На этом его бизнес был построен с самого начала. Он типичный индивидуалист, типичный предприниматель, заботящийся о своей компании и стоимости акций, — полагает Рогулев.

Сам же Маск однажды признался, что страдает синдромом Аспергера. Из-за психического расстройства он «иногда говорит и пишет странные вещи».

Впрочем, для недавних высказываний миллиардера о конфликте на Украине есть и другое объяснение. В день, который положил начало серии резонансных твитов, — 3 октября — был опубликован негативный финансовый отчет принадлежащей Маску компании Tesla. Из-за этого акции производителя электромобилей упали почти на 7 процентов. После публикации мирного плана провал Tesla отошел на второй план.