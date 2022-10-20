«Будет полным концом»: как победа республиканцев на выборах в США изменит ситуацию на Украине

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В американской политике складывается тяжелая ситуация, которая связана с проблемами в стране, возникшими при нынешней администрации. В случае если на выборах победят республиканцы, Украина может лишиться значительной части поддержки: Республиканская партия не заинтересована в продолжении конфликта на таком же уровне, как администрация Байдена. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, ситуация у нынешней администрации в США и у правящей Демократической партии достаточно сложная.

— Демократы могут попытаться повторить выборы 2020 года и накидать себе преимущества. Но, если выборы будут проходить в более-менее регулярном режиме, у демократов очень мало шансов удержать большинство в Конгрессе. Это будет для коллективного Байдена полным концом, — уверен собеседник «ВМ».

При нынешнем правительстве в Америке начались заметные трудности, отметил политолог. Экономика страны находится в плохом состоянии, Ближний Восток (включая Аравийский полуостров) потерян, а решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти нанесло Америке сильную пощечину.

Администрация Байдена не оправдала ожиданий, которые изначально были у избирателей, подчеркнул Дробницкий.

— Нынешняя администрация, которая была вроде как администрацией взрослых компетентных людей, довела дело до угроз ядерного армагеддона. За это не очень любили всех людей, которые подходили так близко к этой черте. Американская публика настроена достаточно патриотично, но не когда дело начинает пахнуть жареным и идут разговоры о ядерных угрозах. Америка генетически помнит, что она полвека боялась ядерной войны. Это плохо, в том числе для политиков, которые Байдена изначально поддерживали, — рассказал собеседник «ВМ».

Украина становится для США «токсичной темой»: в Америке неоднократно заявляли, что кризис — «из-за Украины и Путина», напомнил Дробницкий. Поэтому единственное, что может по теме Украины оказать поддержку политикам, — действия и результат. Этим может объясниться желание ВСУ вернуть под контроль ЗАЭС до выборов в Конгресс: в случае удачи действующие элиты в Америке могли бы подать эту ситуацию как личную заслугу, направленную на снижение ядерной угрозы, пояснил политолог.

В случае если на выборах победят республиканцы, ситуация для Украины может усложниться, уверен собеседник «ВМ».

— Киев рад стараться, потому что понимает: с приходом республиканцев очень многое может поменяться. Республиканская партия не то чтобы любит Россию. Но Украина — личный проект Байдена. Это предельное упрощение, но именно так ведет себя политический Вашингтон. Уже есть предельное раздражение к этому проекту и звучат голоса, что хватит миллиарды туда отправлять. Много говорят о том, что деньги нужны внутри США. Конечно, республиканцы не скажут: «Все, свергаем Зеленского, Путин молодец». Но будут сложности с выделением средств на этот проект, который все больше ассоциируется с коррупцией семьи Байдена, — предположил специалист.

Однако, хотя у демократов и мало шансов, они могут «проскочить», если повторят почтовое голосование 2020 года, заметил Дробницкий.

Украинский кризис уже надоел и Европе, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Европа практически сделала все, что смогла. Я думаю, к январю она поймет, что сделала даже больше. Боррель сказал, что благополучие Европы зиждилось на дешевых энергоносителях из России и дешевых товарах из Китая. Раз этого больше нет — все, значит, Европы больше тоже нет. Управленцы в Европе — просто менеджеры Вашингтона, их нельзя рассматривать как лидеров. Первую скрипку играет Вашингтон и пытается играть Лондон. И там, и там сейчас неприятности. Конечно, пока что все, что у них есть, они бросят на Украину, но ресурсов не так много, — заключил политолог.

Вооруженным силам Украины поставлена задача захватить Запорожскую АЭС до конца осени, заявил представитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, такой план нужен, чтобы показать видимые успехи армии Украины накануне выборов в Конгресс США. Они состоятся 8 ноября. При этом портал Axios сообщает, что возможная победа представителей Республиканской партии на выборах в палату представителей США может «перекрыть кран», финансирующий Украину.