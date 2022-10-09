Политолог Марков рассказал о важных последствиях решения ОПЕК+ по добыче нефти

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Решение ОПЕК+ сократить добычу черного золота не позволит западным странам ввести потолок цен на российскую нефть для международного пользования. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, страны — экспортеры нефти догадываются, что США пожелают ввести ограничения на ценообразование для российского сырья, после чего возникнет искушение сделать такой же шаг в отношении членов ОПЕК+. Именно по этой причине соответствующая мера была принята:

— Если говорить о последствиях решения ОПЕК+, то нужно понимать, что сами США от них не пострадают. Штаты как раз не проигрывают, они сами добывают достаточно много нефти. Дело совсем в другом. Вашингтону при таких условиях будет значительно труднее ввести некий потолок цен для экспортируемой из России нефти.

Кроме того, усложнится процесс изъятия российского сырья из международного оборота благодаря решению стран — членов ОПЕК+, продолжил Марков:

— И так на два миллиона баррелей в день сократили добычу нефти. А страны-экспортеры как раз не хотят, чтобы в отношении них вводились ограничения по ценообразованию. Следовательно, попытки США создать ценовой потолок для РФ — это в том числе камень и в огород других нефтеперерабатывающих стран. Это тревожное предупреждение, что они могут быть следующими.

Именно по этой причине ОПЕК+ идет на подобный шаг по спасению нефтяного рынка и цен для потребителей черного золота, заключил политолог.

5 сентября страны ОПЕК+ одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Так, страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа.

Обозреватель Fox News Жанин Пирро заявила, что Джо Байден выставил себя «полным дураком» из-за подобного решения ОПЕК+. Она напомнила, что три месяца назад американский лидер просил у стран Ближнего Востока увеличить добычу нефти.

О том, что решение по ограничению добычи нефти является победой здравого смысла, 9 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он рассказал, что США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По мнению Пескова, Вашингтон пытается манипулировать своими запасами нефти, однако ни к чему хорошему такие меры не приведут.