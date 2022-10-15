Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине бесплатно

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины. Об этом в субботу, 15 октября, основатель SpaceX написал в Twitter.

— Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство, — рассказал Маск.

Он также добавил, что для обслуживания Starlink требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS.

До этого сообщалось, что Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет. Он также добавил, что возможностями ядерного арсенала Российской Федерации можно уничтожить США и Европу менее чем за полчаса.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих спутников Starlink. На фоне этого украинские власти комплиментарно отзывались о предпринимателе. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».