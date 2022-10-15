Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине бесплатно

Евгений Жуков
В мире
Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине бесплатно
Фото: Samferdselsdepartementet / CC BY-NC 2.0

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины. Об этом в субботу, 15 октября, основатель SpaceX написал в Twitter.

— Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство, — рассказал Маск.

Он также добавил, что для обслуживания Starlink требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS.

До этого сообщалось, что Илон Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска катастрофы за последние 60 лет. Он также добавил, что возможностями ядерного арсенала Российской Федерации можно уничтожить США и Европу менее чем за полчаса.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих спутников Starlink. На фоне этого украинские власти комплиментарно отзывались о предпринимателе. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Илон Маск Спутники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте