Злоумышленник вымогал 40 миллионов рублей у основателя «Русагро» Мошковича

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Злоумышленник попытался выманить 40 миллионов рублей у основателя Группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом стало известно в пятницу, 28 октября.

По предварительным данным, с миллиардером преступник связался еще в августе. Вымогатель потребовал 40 миллионов за то, чтобы не распространять какую-то секретную информацию о холдинге Мошковича. Также мошенник сообщил бизнесмену из списка Forbes, что располагает некими скриншотами, которые разрушат репутацию самого миллиардера.

Мошкович обратился в полицию.

Дальнейшие действия проходили под контролем правоохранительных органов. Между бизнесменом и злоумышленником была организована встреча для передачи денег в одном из ресторанов на Рублевском шоссе. Полицейские задержали подозреваемого с поличным. Им оказался 49-летний житель подмосковного города Клин.

Был ли это сам вымогатель или нанятый курьер — неизвестно. С задержанным работают следователи. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере», сообщает Telegram-канал Mash.

Еще одно уголовное дело по этой статье расследуется в столице. Среди подозреваемых — коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-редактор «Татлера» Ариан Романовский. В четверг, 27 октября, подозреваемых в изоляторах временного содержания посетил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.