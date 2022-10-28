«За шкирку в секонд-хенд»: стилист оценил нынешний имидж Аллы Пугачевой

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Бывший стилист Джордж Ровалс поделился своим мнением о нынешнем внешнем виде певицы Аллы Пугачевой.

По его словам, в последние годы артистка испытывает проблемы с волосами, они стали очень редкими.

Поэтому, предположил специалист, звезда носит парики и специальные накладки.

Стилист также оценил образы Примадонны. Он отметил, что имидж Пугачевой стал невзрачным.

— Я на нее время найти не могу, потому что без конца гастролирую. К тому же Пугачева привыкла, что ей должны подчиняться. Иначе мы сразу теряем Аллу. Первое, что бы я сделал, это оттащил ее за шкирку в секонд-хенд, — подытожил стилист в разговоре с «МК».

Недавно журналист Михаил Шахназаров заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева, которая несколько недель назад уехала из России в Израиль, деструктивно влияла на отечественную эстраду.

До этого Пугачева посетила в Израиле концерт певицы Земфиры, прошедший в рамках ее мирового тура. О встрече двух звезд рассказала актриса Рената Литвинова, тоже посетившая концерт своей давней подруги.