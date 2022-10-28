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Депутат Госдумы Останина выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Полина Долганова
Общество
Депутат Госдумы Останина выступила за уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что за пропаганду нетрадиционных ценностей мало ограничиться одним административным штрафом, во втором чтении проекта закона будет подниматься вопрос о введении уголовного наказания. Об этом она сказала в пятницу, 28 октября.

— Ограничиваться только административными штрафами недостаточно… Мы еще раз настаиваем на введении поправок в Уголовный кодекс и будем говорить об уголовном наказании во втором чтении, — цитирует парламентария РИА Новости.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории Российской Федерации. Согласно проекту закона, запрет распространяется на средства массовой информации, рекламу, кино, книги и интернет. Документом предусматривается, что в стране будет запрещено пропагандировать нетрадиционные отношения, педофилию, а также распространять информацию об ЛГБТ. Также в проекте числится запрет призывов к смене пола среди граждан подросткового возраста в СМИ, книгах, кино, рекламе и интернете.

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