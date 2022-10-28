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Более 30 домов строят и проектируют на юго-западе Москвы по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 30 домов строят и проектируют на юго-западе Москвы по реновации
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

На юго-западе Москвы идет строительство и проектирование 34 домов по программе реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в пятницу, 28 октября.

— Сегодня на территории Юго-Западного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 34 жилых дома. В стадии строительства находятся 12 домов, в проектировании — еще 22 новостройки, — приводятся в сообщении слова главы депстроя Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе отметили, что отделка квартир в новых домах будет соответствовать стандартам реновации. Первые этажи в постройках сделают нежилыми. Там обустроят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах разместят объекты социальной инфраструктуры.

Загрутдинов добавил, что с начала этого года в ЮЗАО столицы в эксплуатацию ввели шесть новостроек. Всего на юго-западе города квартиры по реновации получат жители 520 старых домов, передает агентство городских новостей «Москва».

До конца текущего года в столице планируется начать переселение еще более 10 тысяч граждан по программе реновации. Под заселение в 2022 году планируется передать 20 новостроек. В общей сложности до 31 декабря по реновации планируется ввести 33 новых дома.

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