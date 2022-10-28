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«Мокрый снежок»: Вильфанд спрогнозировал похолодание в столице

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
«Мокрый снежок»: Вильфанд спрогнозировал похолодание в столице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В начале следующей недели температура в столице понизится до плюс 2 градусов днем и до минус 5 ночью. Вместе с этим прогнозируются мокрый снег и гололедица. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с понедельника, 31 октября, ночные температуры в столице уже будут от 0 до минус 5 градусов, а в дневное время от 0 до плюс 2 градусов. В Московском регионе прогнозируемая температура воздуха будет находиться в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов.

— Будет небольшой мокрый снежок, гололедица. Но снегопад, конечно, не прогнозируется. И дальше в течение рабочих и праздничных дней температура будет примерно одинаковая: ночью — от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем — от 0 до плюс 5 градусов, — передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд также добавил, что уже в это воскресенье дневная температура воздуха в Москве опустится до минус 1 градуса.

До этого руководитель Гидрометцентра России рассказал, что теплую субботнюю погоду в воскресенье сменят похолодание, гололедица и мокрый снег.

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