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Армия Соединенных Штатов утратила способность вести полномасштабные боевые действия из-за слабой организации, плохого обучения и оснащения. Такое мнение выразил американский офицер разведки в отставке Скотт Риттер в статье для издания Global Times.

По его словам, во времена холодной войны ВС Америки были способны вести «две с половиной войны», однако впоследствии военные возможности Штатов заметно ухудшились.

— Сегодня вооруженные силы США подвергаются растущему риску оказаться неспособными удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов Америки, — написал Риттер со ссылкой на «индекс военной мощи США на 2023 год».

К причинам ослабления американской армии отставной офицер причислил сокращение численности военнослужащих, плохую организацию, а также слабое оснащение и обучение. Сейчас, подчеркнул Риттер, США не способны вести войну с равным или почти равным по силе противником: Россией, Китаем, Северной Кореей или даже Ираном.

Крупномасштабные наземные боевые действия стали для ВС США непосильной задачей из-за плохого обучения военнослужащих и арсенала, который «устаревает быстрее, чем обновляется», передает РИА Новости.

До этого член Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США испытывают серьезные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, а оборонно-промышленная база страны разрушена.