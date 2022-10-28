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Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи фильма «Джанго освобожденный»

Евгений Жуков
Общество
Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи фильма «Джанго освобожденный»
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский режиссер Квентин Тарантино ответил на обвинения со стороны музыканта Канье Уэста в том, что он якобы украл у того идею для фильма «Джанго освобожденный». Об этом кинематографист рассказал на вечернем шоу Джимми Киммела в пятницу, 28 октября.

По словам Тарантино, он придумал идею фильма еще до знакомства с рэп-исполнителем. Режиссер также добавил, что Канье Уэст действительно обращался к нему с просьбой сделать клип к треку «Gold Digger». В то время музыкант планировал снять киноверсию своего дебютного альбома «The College Dropout».

— Это неправда, что Канье Уэст придумал идею «Джанго», рассказал мне об этом, а я такой: «Вау, отличная идея! Позвольте мне взять идею Канье и сделать из нее фильм». Такого не было, — рассказал Тарантино.

До этого стало известно, что Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи для фильма «Джанго освобожденный». По его словам, еще в 2005 году он предложил тому снять клип с сюжетом про раба, но в 2012 году кинорежиссер якобы решил присвоить его идею и снять по ней фильм.

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