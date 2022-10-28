Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гражданин Узбекистана украл телефон в аэропорту и попытался покинуть Россию

Степан Жирнов
Происшествия
Гражданин Узбекистана украл телефон в аэропорту и попытался покинуть Россию
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, Домодедово терминал внутренних авиалиний Карта всех событий

Злоумышленник украл телефон у пассажира столичного аэропорта Домодедово, после чего собирался покинуть страну. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в пятницу, 28 октября.

По информации ведомства, во время прохождения рамки интроскопа, телефон одного из пассажиров упал между роликов ленты. Владелица аппарата этого не заметил, зато увидел злоумышленник. Мужчина подобрал чужое имущество, положил в карман и скрылся.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Хозяин телефона обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Мужчину задержали при прохождении пограничного контроля в момент, когда он пытался покинуть территорию Российской Федерации. Подозреваемым оказался 28-летний гражданин Республики Узбекистан, который проживает в Тульской области.

По его словам, чужой телефон он спрятал в багаж. На данный момент аппарат изъяли и в скором времени вернут владелице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одно преступление по данной статье произошло на западе столицы. Мужчина украл у 18-летней девушки 50 тысяч рублей.

Аэропорт Домодедово МВД Преступления Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте