Гражданин Узбекистана украл телефон в аэропорту и попытался покинуть Россию

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

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Злоумышленник украл телефон у пассажира столичного аэропорта Домодедово, после чего собирался покинуть страну. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в пятницу, 28 октября.

По информации ведомства, во время прохождения рамки интроскопа, телефон одного из пассажиров упал между роликов ленты. Владелица аппарата этого не заметил, зато увидел злоумышленник. Мужчина подобрал чужое имущество, положил в карман и скрылся.

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Хозяин телефона обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Мужчину задержали при прохождении пограничного контроля в момент, когда он пытался покинуть территорию Российской Федерации. Подозреваемым оказался 28-летний гражданин Республики Узбекистан, который проживает в Тульской области.

По его словам, чужой телефон он спрятал в багаж. На данный момент аппарат изъяли и в скором времени вернут владелице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одно преступление по данной статье произошло на западе столицы. Мужчина украл у 18-летней девушки 50 тысяч рублей.