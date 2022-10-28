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«Крысы разбежались»: Матвиенко высказалась об уехавших из страны россиянах

Евгений Жуков
Общество
«Крысы разбежались»: Матвиенко высказалась об уехавших из страны россиянах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сравнила уехавших из страны россиян с крысами и предложила не возвращаться. Об этом она заявила в пятницу, 28 октября.

Матвиенко процитировала Уинстона Черчилля: «Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались». Она также добавила, что те граждане, кто уехал за границу и стал поливать грязью свою родину, пусть остаются там и не возвращаются.

Кроме того, она заявила, что критикующие Россию и Вооруженные силы Российской Федерации хотят «заработать себе билет в это новое общество», но «потом начинается характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле», передает РИА Новости.

До этого спикер Совфеда уточнила, что любой уехавший из РФ гражданин, согласно Конституции, может беспрепятственно вернуться в страну: нельзя поддаваться ажиотажу и отнимать у людей это право.

Накануне сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации, могут в некоторых случаях попасть под действие закона о контроле над иноагентами.

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