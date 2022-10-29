Петренко впервые высказался о скандальном разводе с Климовой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Екатерина Климова оказалась в эпицентре скандала: знаменитость судится со своим вторым мужем и коллегой Игорем Петренко.

У пары есть двое сыновей, которые учатся в одной из престижных школ. Обучение обходится в сумму более полутора миллионов рублей ежегодно.

Артистка подала в суд на Петренко из-за неуплаты алиментов. Сообщается, что Климова недополучила от бывшего мужа порядка шести миллионов рублей.

Климова пока не дает никаких комментариев относительно ситуации. При этом актер в комментарии «КП» подчеркнул, что ему неизвестно о какой-либо задолженности.

До этого появилась информация, что сумма долга Петренко по алиментам на сыновей Матвея и Корнея превысила отметку 360 тысяч рублей.

После развода актер оставил супруге квартиру в Москве и своевременно платил алименты. Однако в последнее время выплаты приостановились.